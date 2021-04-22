Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Спикер гордумы намерен участвовать в выборах в Законодательное собрание Свердловской области.

Депутатом Заксобрания Володин ранее уже был. В 2018 году он сдал мандат ради того, чтобы возглавить гордуму Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы на участие в праймериз подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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