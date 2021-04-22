Вашингтон, 22 апреля, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Ежегодное бюджетное финансирование деятельности по борьбе с изменением климата, которая ведётся в развивающихся странах, будет удвоено со стороны США к 2024 году, заявил американский президент Джо Байден в ходе виртуального саммита по климату.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Байден «В то же время мы намерены в 2024 году утроить объём наших государственных финансовых средств на цели адаптации к изменениям климата в развивающихся странах».

Он добавил, что к 2040 году планируется достичь нулевого уровня выбросов.