Вашингтон, , 18:18 — REGNUM В социальной сети Twitter тестируют бизнес-профили. Об этом 22 апреля пишет издание vc.ru.

По данным издания, разработчики Twitter считают, что обновлённые профили позволят компаниям отображать больше информации об их бизнесе. Пользователи смогут указывать адрес компании с меткой на карте и часами работы.

Добавим, что функция пока доступна небольшому количеству компаний в США. Но в ближайшее время опцию планируют расширить для всех пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Одноклассниках» появились «говорящие» стикеры