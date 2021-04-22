Нижний Новгород, 22 апреля 2021, 17:54 — REGNUM В городе Бор Нижегородской области через две недели начнется строительство Сталин-центра — самого большого в России музей, посвященный Иосифу Сталину, пишут региональные СМИ.
Возведение культурного комплекса станет продолжением комплексного развития участка территории, где в 2020 году состоялось открытие памятника советскому вождю.
Первый камень в фундамент будущего музея местные коммунисты намерены заложить в канун Дня Победы, 8 мая 2021 года.
Также в сквере имени Сталина в этот день пройдет церемония закладки «капсулы времени» с назиданиями для потомков, которую планируют вскрыть 9 мая 2045 года — к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.