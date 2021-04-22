Гатчина, Ленинградская область, 22 апреля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать межбюджетные фонды Ленинградской области и Санкт-Петербурга для реализации совместных проектов петербургской агломерации. Об этом 22 апреля он объявил на представлении ежегодного отчета Законодательному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ленинградская область, река Вуокса

Дрозденко отметил, что Петербург и Ленобласть тесно соприкасаются друг с другом, из-за чего сложно решать, например, для кого важнее транспортная развязка на административной границе — для жителей города или области, или когда строятся другие социальные, спортивные объекты, ведутся проекты комплексного благоустройства.

«Мы должны сделать смелый шаг навстречу друг другу — создать сквозные, совместные проекты, которые связаны с развитием двух территорий. И эти проекты обеспечить софинансированием из двух бюджетов регионов — создать совместные межбюджетные фонды для их реализации», — сказал губернатор Ленинградской области.

Александр Дрозденко также отметил, что к межрегиональным проектам могут присоединиться также Псковская, Новгородская области, Карелия и предложил создать аналогичную межрегиональную группу из числа депутатов Госдумы двух субъектов.