Подгорица, , 17:24 — REGNUM Сербский патриарх Порфирий сообщил, что достигнута договоренность с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем о подписании основного соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью (СПЦ).

В заявлении для агентства Tanjug он сказал, что в принципе согласовано, что он приедет в Черногорию после пасхальных праздников и подпишет этот документ.

«Я убежден, что подписание основного соглашения между Сербской Православной Церковью и государством Черногория положит конец недоразумениям, с которыми мы сталкиваемся как в публичном, так и в политическом контексте», — сказал Порфирий.

Порфирий сказал, что в содержании соглашения нет ничего секретного, учитывая, что переговоры по нему ведутся годами, и что содержание будет доступно каждому.