Москва, 22 апреля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В России доля внутреннего туризма возросла до 90%. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

Антонов Сергей Георгиевич. Туристы. 1980-е

«Доля российского продукта у лидирующих многопрофильных операторов увеличилась […] с 20 до 79−90%», — сказала Ломидзе.

Это обстоятельство, по ее мнению, говорит о высоком спросе и успешных продажах на майские праздники 2021 года.