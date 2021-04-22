Москва, , 16:49 — REGNUM Самым дешевым направлением для российских туристов является отдых внутри страны. Об этом 22 апреля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Самое дешевое направления — это Россия. Стоимость от 2,5 тыс. рублей в сутки до 95−100 тыс. рублей в сутки», — сказала исполнительный директор АТОР.

При этом Россия также является одним из самых дорогих направлений для отдыха, подчеркнула представитель туриндустрии.

«В сегменте самых дорогих направлений конкуренцию России составляют Мальдивы, Арабские Эмираты, Куба», — заявила Ломидзе.

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