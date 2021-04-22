Гатчина, Ленинградская область, 22 апреля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области в интересах повышения качества жизни решили снизить высотность новостроек до 12 этажей в городах и до девяти этажей в сельской местности. Об этом 22 апреля во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием Ленобласти заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся дома

Согласно поручению главы Ленобласти строительному блоку региона, новые разрешения на строительство жилья выдавать только при подтвержденном соблюдении баланса жилья и дорог, развязок, соцобъектов, источников инженерного обеспечения: всего, что входит в общее понятие комфортности для проживания.

«Мы установили ограничение по этажности для городских поселений в сельской местности — девять этажей, в городах — 12 этажей. Мы это делаем, чтобы наше жилье было комфортным. Исключение будет только для компаний, которые достраивают проблемные объекты», — сказал губернатор.