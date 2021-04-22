Гатчина, Ленинградская область, 22 апреля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В 2020 году, несмотря на пандемию, численность населения Ленинградской области увеличилась на 17,1 тыс. человек, в основном за счет миграционного прироста, и достигло почти 2 млн, сообщил 22 апреля во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием Ленобласти губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Деревня в Ленинградской области

Дрозденко отметил, что Ленобласть остается миграционно-привлекательным регионом. Однако указал, что не только за счет мигрантов необходимо увеличивать численность населения.

«Нашей первоочередной задачей является увеличение численности население не столько за счет миграционного притока, хотя он нам нужен, у нас нехватка рабочих рук, а за счет роста рождаемости и сокращение смертности», — подытожил он.

Как отмечает ИА REGNUM, по данным Петростата, численность постоянного населения Ленинградской области на 1 марта 2021 года составила 1 млн 891,9 тыс. человек и с начала текущего года уменьшилась на 0,8 тыс. человек или на 0,04%.

«Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе-феврале 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 1711 человек. Миграционный прирост на 77% компенсировал естественную убыль населения», — говорится в отчете статистического ведомства.

За январь-февраль 2021 года рождаемость в Ленобласти, из расчет на 1000 жителей, сократилась на 4,4% к уровню того же периода 2020 года, а смертность возросла на 41,2%. Естественная убыль населения увеличилась в 1,9 раза.