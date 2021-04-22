Москва, , 15:23 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за перемещение по территории России немаркированной табачной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Речь идет о продукции, немаркированной в соответствии с законодательством РФ, в том числе продукции, являющейся товаром ЕАЭС. Штраф составит на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

При этом можно спокойно провозить по территории России физлицами, достигшим 18-летнего возраста, не более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г, на одного человека.

Одновременно предполагается повышение штрафов, налагаемых за оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции, и установить их в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, и от 100 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц.

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