Сеул, , 14:47 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал своего американского коллегу Джо Байдена возобновить диалог с КНДР. Об этом южнокорейский лидер сообщил в интервью газете The New York Times.

Глава Южной Кореи выразил надежду на то, что Байден станет тем президентом, который добьётся реального прогресса в деле полной денуклеаризации Корейского полуострова, акцентировав внимание на том, что предыдущему президенту США Дональду Трампу не удалось достичь успеха в данном вопросе, несмотря на активную политику в отношении КНДР.

Южнокорейский лидер также подчеркнул, что в случае возобновления диалога Северная Корея и США должны действовать постепенно и одновременно, идя на взаимные уступки.

Между тем, Мун Чжэ Ин также призвал Вашингтон к сотрудничеству с Пекином, отметив, что в случае обострения отношений между державами переговоры с Пхеньяном будут сорваны, а Пхеньян может воспользоваться обострившимся конфликтов.