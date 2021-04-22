Вашингтон, , 14:42 — REGNUM В сервисе Steam появились новые способа для поиска игр. Об этом сообщалось в официальном блоге платформы.

В частности, разработчики Steam добавили в свой сервис два новых меню: «Новое и примечательное» и «Категории». В «Новом и примечательном» геймеры смогут узнать о лидерах продаж и перспективных новинках, а в «Категориях» выбрать проект по жанру, тематике и количеству игроков.

Напомним, Steam — это популярный сервис цифровой дистрибуции видеоигр, созданный американской компанией Valve. Он был запущен в 2003 году.

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