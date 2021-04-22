Симферополь, 22 апреля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Спрос в Крыму в предстоящем курортном сезоне будет очень высоким, сообщил глава региона Сергей Аксёнов 22 апреля на совещании в крымском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, в Крыму ожидают огромное количество туристов, так как текущее количество заявок на прибытие в аэропорт «Симферополь» уже превышает 6 млн. Это почти на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

«Сезон обещает зашкаливать», — подчеркнул Аксенов.

Он поручил скорее вакцинировать людей от коронавируса, так как проведение курортного сезона зависит от успеха прививочной кампании.

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