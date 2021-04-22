Гатчина, Ленинградская область, 22 апреля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области намерены расширять электронные сервисы в системе здравоохранения. Помимо записи к врачу через интернет, жители региона в ближайшем будущем должны будут получать электронные рецепты. Об этом 22 апреля сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время ежегодного отчета перед Законодательном собранием региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Аптека

Дрозденко уточнил, что сейчас несколько врачей могут выписать рецепт на один и тот лекарственный препарат, в том числе и из льготной категории. Пациент же может приобрести его в любой из аптек, при этом не ограничившись действительно нужным количеством. Это в свою очередь создает дополнительную нагрузку на бюджет региона, который финансирует закупку таких лекарств.

«Электронный рецепт позволит нам уйти от перекрестного финансирования, а также четко и прозрачно видеть какие лекарства мы выписываем вплоть до фамилии врача, который эти лекарства выписал, и в какой аптеке он был отоварен, и когда этот рецепт будет закрыт», — пояснил глава региона.

Поэтапный переход будет начат с областного предприятия «Ленфарм», после чего со всеми аптеками, расположенными на территории региона, будут заключены соглашения и разработаны специальные QR-коды.