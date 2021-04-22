Москва, , 14:29 — REGNUM Законопроект о регулировании социальной рекламы в интернете Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Предусматривается наделение правительства РФ полномочием по представлению Минцифры РФ определять некоммерческую организацию, в состав учредителей которой не входят иностранные граждане, иностранные организации или международные организации, функциями оператора социальной рекламы сроком на пять лет.

Определение оператора социальной рекламы впервые должно быть завершено до 1 июля 2021 года.

Законопроект также вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Аналогичные нормы уже действует для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах.

Кроме того, инициатива предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения.

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