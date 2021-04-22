Орел, , 14:25 — REGNUM Срок задержания главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина продлён на 72 часа по решению Советского районного суда Орла, сообщили 22 апреля в пресс-службе суда.

Постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Залогина суд рассмотрел 22 апреля.

«В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по доводам, в нем изложенным, при этом заявила ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа и отложении судебного заседания для предоставления дополнительных доказательств», — уточнили в суде.

В результате суд продлил срок задержания подозреваемого ещё на 72 часа. Рассмотрение вопроса об избрании Залогину меры пресечения в виде заключения под стражу суд назначил на 23 апреля.

«За это время следователю надлежит представить в суд дополнительные материалы, касающиеся личности Залогина И.А., а также дополнительные материалы уголовного дела, подтверждающие причастность Залогина И.А. к деяниям, в совершении которых он подозревается, и материалы, подтверждающие необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин был задержан 20 апреля. Следствие подозревает его в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

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