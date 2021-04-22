Москва, 22 апреля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Госдума назначила Татьяну Москалькову на должность уполномоченного по правам человека, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

Кандидатуру Москальковой внес на рассмотрение Госдумы президент РФ Владимир Путин в связи с окончанием срока полномочий омбудсмена. Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили парламентариям альтернативу, своего кандидата — Ивана Сухарева, однако большинство законодателей всё же поддержали Москалькову.

По словам уполномоченного, за пять лет в ее адрес поступило 205 тыс. обращений, при этом 15 тыс. граждан были «восстановлены в правах». Всего число жалоб, «по которым удалось восстановить нарушенные права», за пятилетку выросло в шесть раз.

По закону предложения о кандидатах на эту должность могут вноситься президентом РФ, Советом Федерации, депутатами и фракциями Госдумы. Омбудсмен назначается сроком на пять лет. Бывший генерал-майор МВД Татьяна Москалькова была избрана на этот пост 22 апреля 2016 года, она сменила Эллу Памфилову.