Москва, , 14:02 — REGNUM В ралли «Шёлковый путь» в 2021 году смогут принять участие спортсмены на мотоциклах и квадроциклах, которые не имеют технической поддержки механиков и инженеров. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба организаторов.

Отмечается, что в ралли смогут принять участие только первые 15 пилотов, заявившихся в этой категории. Кроме того, им будет выдана вся необходимая экипировка.

Гонка стартует 1 июля в Омске и финиширует 11 июля в столице Монголии Улан-Баторе. Спортсмены будут выступать на протяжении 10 дней, включая этап-марафон. Общая протяжённость дистанции составит 5 400 км.