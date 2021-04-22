Варшава, , 13:35 — REGNUM 22 апреля представители Польской медицинской миссии заключили соглашение с сотрудниками международной гуманитарной организации «Врачи без границ», согласно которому они будут оказывать совместную помощь жителям Йемена, где уже семь лет идет гражданская война. Об этом рассказала руководитель Польской медицинский миссии Дорота Задрога в интервью Polskie Radio.

«Польская медицинская миссия совместно с организацией «Врачи без границ» будет помогать голодающему народу Йемена. Это будет заключаться в том, что мы будем закупать и поставлять для них чистую воду, которой там не хватает и без которой невозможно приготовить еду, а также иные необходимые продукты питания», — сообщила Задрога.

Гражданскую войну в Йемене, что находится на юге Аравийского полуострова называют одной из крупнейших гуманитарных катастроф 21 века. За семь лет её продолжения лишились жизни как минимум 233 тыс. человек.