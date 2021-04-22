Цюрих, Швейцария, , 13:29 — REGNUM Национальный олимпийский комитет США и Ассоциации хоккея страны (USA Hockey) помогли в оформлении разрешения российскому хоккеисту Ивану Мирошниченко въехать в США для участия в юниорском чемпионате мира. Об этом 22 апреля заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Он смог поехать, ему выдали специальное разрешение. USA Hockey много работала для этого, спасибо этой организации и НОК США. Вначале были проблемы, но теперь все разрешилось», — цитирует Фазеля ТАСС.

Юниорский чемпионат мира по хоккею пройдёт в штате Техас с 26 апреля по 6 мая. Сборная России сыграет в группе B с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.

Ранее сообщалось, что игроку юниорской сборной России и «Авангарда» Ивану Мирошниченко отказали во въезде в США для участия в чемпионате мира. Однако затем 16-летний спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд в США сроком на 30 дней.