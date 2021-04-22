Киев, , 13:23 — REGNUM 22 апреля вице-спикеры польского, литовского и украинского парламентов — Малгожата Госевская, Паулюс Саударгас и Руслан Стефанчук — посетили позиции украинской армии в Донбассе, где подписали совместную декларацию. После этого они провели пресс-конференцию, в ходе которой раскрыли некоторые положения документа, сообщает Polskie Radio.

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«Украина защищает не только свои границы, но и всю европейскую цивилизацию. Она также зачищает Польшу. В интересах Варшавы Украина должна быть независимым от России государством в своих границах до 2014 года. Поэтому в декларации мы выступили с совместным требованием к России отвести войска от границ Украины, а также покинуть Крым», — сказала Малгожата Госевская.

Документ был подписан сторонами в городе Широкино, который находится примерно в одном километре от позиций войск ДНР. В ближайшее время польский, литовский и украинский политики планируют отправиться в Авдеевку и Славянск.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская, а также вице-спикер литовского парламента Паулюс Саударгас прибыли на Украину с официальным визитом 19 апреля. Сообщается, что данный визит связан с динамичными политическими изменениями, происходящими в регионе в последние недели, а также ростом напряжения в отношениях некоторых стран Восточной Европы с Россией. Визит продлится до 24 апреля.