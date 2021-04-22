Белгород, , 13:05 — REGNUM О планах увеличить объёмы валового регионального продукта в два раза заявил 22 апреля врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время своего выступления перед депутатами областной думы. Трансляция выступления велась в социальных сетях, телеканалах и на радио, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Вячеслава Гладкова, для увеличения ВРП необходимо делить внимание трём ключевым показателям развития региона: росту экономики, социальным гарантиям и качественному региональному управлению.

«Мне говорят, что у нас высокая экономическая база, и что дальше развиваться некуда. Я с этим не согласен! Мы можем больше! Для меня высокая экономическая база — это, в первую очередь, высокий уровень компетенций, современная технологическая инфраструктура и эффективность системы управления. А значит — у нас есть инструменты для того, чтобы выйти в новое измерение. Мы должны ставить перед собой только амбициозные задачи! Поэтому я планирую увеличить объемы ВРП в два раза. Ключевой ориентир — развитие глубокой переработки. За пределы Белгородской области мы должны вывозить качественный продукт с высокой добавленной стоимостью», — сказал врио губернатора.

По словам Вячеслава Гладкова, в региональном портфеле есть 87 крупных инвестпроектов «первого такта», по которым уже есть решения. Общий объём инвестиций — около 260 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест.

Структура ВРП Белгородской области в основном состоит из добычи полезных ископаемых (19,2%), сельского хозяйства (16,9%), обрабатывающего производства (15,3%), оптовой и розничной торговли (12,6%).