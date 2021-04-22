Белгород, 22 апреля 2021, 13:05 — REGNUM О планах увеличить объёмы валового регионального продукта в два раза заявил 22 апреля врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время своего выступления перед депутатами областной думы. Трансляция выступления велась в социальных сетях, телеканалах и на радио, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению Вячеслава Гладкова, для увеличения ВРП необходимо делить внимание трём ключевым показателям развития региона: росту экономики, социальным гарантиям и качественному региональному управлению.
По словам Вячеслава Гладкова, в региональном портфеле есть 87 крупных инвестпроектов «первого такта», по которым уже есть решения. Общий объём инвестиций — около 260 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест.
Структура ВРП Белгородской области в основном состоит из добычи полезных ископаемых (19,2%), сельского хозяйства (16,9%), обрабатывающего производства (15,3%), оптовой и розничной торговли (12,6%).