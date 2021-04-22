Пекин, 22 апреля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Компания Zhiji Motor (совместное предприятие SAIC, Zhangjiang Hi-Tech и Alibaba Group) представила на автомобильном салоне в Шанхае (Китай) огромный электромобиль IM Airo с технологией очистки воздуха. Снимки с автомобилем размещены на сайте Auto.ru.

Auto.ru Электромобиль IM Airo

Стоит отметить, что экстерьер электрокара разработали в Великобритании. Концепт-кар укомплектован климатической системой с фильтрацией воздуха (НЕРА), которая не пропускает в салон вредные для организма человека вещества.

Внешне модель выделяется большими передними и задними стёклами, просторным салоном и раздвижными и практически полностью прозрачными дверями.

О характеристиках электродвигателя и типе привода пока ничего неизвестно. Ожидается, что автомобиль будет оснащён автопилотом, поскольку внутри машины нет руля, педалей и каких-либо приборов.

Ранее компания SAIC вывела на китайский рынок новый пикап Maxus T90 — прямого конкурента японской модели Toyota Hilux. T90 имеет две версии — стандартную (5,4 м) и удлинённую (5,7 м). Клиренс автомобиля составляет 220 мм.

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