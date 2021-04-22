Москва, , 11:49 — REGNUM Никаких длинных майских выходных в этом году не будет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполиткие Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Налагаю, этом году никаких изменений не будет, у нас будут выходные дни 1, 2 и 3 мая и 8, 9 и 10 мая», — сказал Нилов.

«Что касается продолжительных майских выходных — эта тема обсуждается каждый год, так же как и обсуждается тема продолжается тема новогодних выходных», — напомнил парламентарий.

Но без поправок в трудовое законодательство этот вопрос решить невозможно, подчеркнул депутат Госдумы.

Возможность увеличения продолжительности майских праздников в России рассматривает Минтруд РФ, заявил руководитель ведомства Антон Котяков. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили альтернативу майским праздникам