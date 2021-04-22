Махачкала, , 11:43 — REGNUM В Дагестане помещен под стражу глава Цунтинского района Шамиль Магомедов. Советский районный суд города Махачкалы арестовал его на два месяца — до 18 июня 2021 года, сообщили 22 апреля в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось о задержании главы Цунтинского района. По данным Следственного комитета, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. От представителей двух коммерческих структур он якобы требовал 1,250 млн рублей в качестве «откатов» при строительстве детских образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, компании выполняли строительно-ремонтные работы в трех школах Цунтинского района. За покровительство при осуществлении контрактов руководитель муниципалитета потребовал заплатить ему. При передаче 980 тыс. рублей чиновника задержали в одном из ресторанов в городе Махачкалы.

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