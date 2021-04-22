Сан-Хосе, , 11:25 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся в турне по Латинской Америке, встретился 21 апреля с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо Кесадой, с которым обсудил пути развития сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, политики договорились найти точку соприкосновения южнокорейского «Нового зелёного курса» и плана декарбонизации Коста-Рики для восстановления экономик.

В свою очередь, глава Коста-Рики выразил признательность южнокорейским властям за поставки предметов, необходимых для борьбы с коронавирусом, а также за реализацию проектов сотрудничества в целях развития. Он также призвал южнокорейские компании проявить интерес к инфраструктурным проектам Коста-Рики.

Между тем, южнокорейский дипломат также встретился с главой МИД Коста-Рики Родольфо Солано и замглавой Адрианой Боланьос, с которыми обсудил пути развития двусторонних отношений в сфере инвестиций, здравоохранения, науки и технологий, а также обмены на высоком уровне.

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