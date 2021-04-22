Черкесск, , 10:21 — REGNUM Поставленные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию задачи являются руководством к действию. Они касаются всех сфер жизнедеятельности и их реализация должна привести к существенным улучшениям, считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

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«Всегда считаю, что поручения и задачи, которые президент Российской Федерации озвучивает в своем ежегодном послании, являются для нас судьбоносными и, конечно, являются безукоснительным руководством к действию. Президент сегодня затронул весь спектр развития нашей страны, все очень важные и знаковые для каждого жителя нашей страны решения.

При этом, особое внимание уделил развитию системы здравоохранения, социальной поддержке, образованию, развитию промышленности, малого и среднего предпринимательства. Основные вопросы — это дополнительные выплаты, которые начнутся уже в этом году для семей с детьми, это вопросы демографии», — прокомментировал Темрезов в Instagram послание президента РФ.

Напомним, 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором подвел итоги прошедшего года и определил дальнейшие цели для органов власти.