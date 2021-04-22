Москва, , 09:55 — REGNUM В министерстве иностранных дел России расскажут послу Чехии в Москве о том, какие последствия могут за собой повлечь дальнейшие действия Праги. Об этом 22 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Сегодня в МИДе будет продолжен разговор с послом Чехии», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также она подчеркнула, что больше не будет никаких «гаданий» и «предчувствий» на тему возможных шагов чешской стороны в сложившейся ситуации.

«Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Праги», — сказала Захарова.

Кроме того, российский дипломат подчеркнула, что логика действий властей Чехии по отношению к Москве объясняется только «общим заказом» на такого рода поведение, и она не имеет ничего общего с дипломатией.

«Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Отработка идет заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что все сотрудники посольства Чехии, высланные из России, должны быть возвращены на свои места в Москве.