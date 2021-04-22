Вашингтон, 22 апреля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Законопроект о партнёрстве с Украиной в сфере безопасности комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями Хаммер

Документ под названием Ukraine Security Partnership Act of 2021 в марте повторно внесли в Сенат по инициативе республиканцев. Он предполагает выделение на военную помощь Украине $300 млн в год, а также ещё $4 млн в год на подготовку украинских военнослужащих.

Авторы документа призвали администрацию президента США создать рабочую группу по Украине вместе с европейскими союзниками и назначить спецпосланника по этой стране.

На следующем этапе ожидается поступление законопроекта на рассмотрение Сената полного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское командование США (USEUCOM) намерено без изменений продолжать действующую программу подготовки Вооруженных сил Украины.

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