Сараево, , 09:01 — REGNUM Сербская делегация во главе с президентом Сербии Александром Вучичем 22 апреля посетит столицу энтитета в составе Боснии и Герцеговины Республики Сербской Баня-Луку и муниципалитет Лакташи. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В составе делегации Сербии будут председатель парламента Сербии Ивица Дачич, премьер-министр Сербии Анна Брнабич и министр финансов этой страны Мали Синиша. Делегацию Сербии в аэропорту «Баня-Лука» в Маховлянах встретит председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Согласно программе визита, сначала состоится торжественная церемония по случаю Дня города Баня-Лука, во время которой Вучичу будет вручен ключ от города с грамотой почетного гражданина Баня-Луки.