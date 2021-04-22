Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 21 апреля торговался в небольшом минусе до выступления президента Владимира Путина с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Инвесторы позитивно оценили выступление главы государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В своей речи он обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ тем, кто перейдет красную черту.

Укрепление рубля было сдержано падением цен на нефть Brent до $65,03 (-1,88%). За два дня цена снизилась на 5%. Участники рынка обеспокоены темпами роста числа заражений COVID—19 в Индии и Японии.

Закрылись торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,30%, до 76,60 руб., евро/рубль — на 0,26%, до 92,18 руб., фунт/рубль — на 0,22%, до 106,77 руб.

Сегодня, 22 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $65,03 за баррель. С открытия Мосбиржи курс доллара снизился до уровня 76,50 руб.

После выступления Путина рубль стабилизировался на текущем уровне. Налоговый период будет оказывать ему дополнительную поддержку.

Пик налоговых платежей приходится на 26 апреля. Сегодня фокус внимания трейдеров направлен на нефтяной рынок и новостной фон по коронавирусу.

Читайте также: Рубль не отреагировал на послание президента РФ