Москва, 22 апреля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Возможность увеличения продолжительности майских праздников в России рассматривает Минтруд РФ, 21 апреля заявил руководитель ведомства Антон Котяков.

Исаак Бродский. Первомайская демонстрация (фрагмент). 1934

Министр подчеркнул, что каких-либо решений по этому поводу пока не принято.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал глава министерства, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля заместитель руководителя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что предложения о продлении выходных в период майских праздников в РФ не выносились на обсуждение Российской трехсторонней комиссии.

Он также отметил, что такие изменения в 2021 году «уже фактически невозможны», поскольку «уже все утверждено».