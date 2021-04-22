Чита, , 06:50 — REGNUM Для Забайкалья критически важной является инициатива президента, связанная с бюджетной обеспеченностью, сбалансированностью и бюджетным развитием, то есть списание долгов, выделение средств на инфраструктурное развитие. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов, комментируя президентская послании Федеральному Собранию. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В Забайкалье есть множество направлений, которые требуют вложения: дороги, транспорт, электроэнергетика, телекоммуникации.

«Все это, особенно в отдаленных населенных пунктах, требует повышенного внимания. Президент поручил правительству помогать регионам реализовать эти проекты, подготовить нужную документацию. Для нас это крайне важно», — считает глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевыми темами послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стали народосбережение, борьба с пандемией, демография, меры экономического стимулирования, проблемы образования и экологии.