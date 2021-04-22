Москва, , 05:40 — REGNUM В четверг, 22 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха — +14…+16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 23 апреля в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +5…+7 °C.

Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +12…+17 °C днём и +2…+7 °C ночью.

В пятницу, 23 апреля, днём в столице ожидается +14…+16 °C, облачно, кратковременный дождь, местами гроза. По области +12…+17 °C. Ночью в регионе ожидается +2…+7 °C, облачно, дождь, по области местами сильный.

Как сообщало ИА REGNUM, пришедшие в Подмосковье похолодание, снег и дожди не окажут влияния на посевную кампанию и полевые работы.

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