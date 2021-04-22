Дамаск, , 03:59 — REGNUM Ракетную атаку со стороны Израиля отражают средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в пригородах Дамаска. Об этом утром 22 апреля сообщает агентство SANA.

Напомним, что в результате ракетной атаки Израиля со стороны Ливана в ночь на 8 апреля четверо военнослужащих Сирийской арабской армии получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Сирии в очередной раз заявил, что атаки Израиля на Сирию нацелены на поддержку террористических формирований.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Сирии обвинил Израиль в поддержке терроризма