Шанхай, Китай, , 03:26 — REGNUM Таможенные органы Шанхая недавно изъяли прибывшие контрабандой из-за границы россыпные алмазы и алмазную продукцию на сумму более 40 млн юаней (около $6,14 млн), сообщает агентство Синьхуа.

15 апреля таможня направила 20 оперативных групп для ареста подозреваемых в различных муниципалитетах и провинциях страны, включая Шанхай, Пекин и Гуандун. Были пойманы двадцать участников группы контрабандистов, у которых на месте были изъяты 84 россыпных алмаза, 252 алмазных изделия и более 100 упаковок мелких алмазов.

Предварительное расследование показывает, что банда покупало алмазы на зарубежных сайтах и контрабандой ввозила их на материковую часть Китая через Гонконг с июля 2020 года. Ведется дальнейшее расследование.