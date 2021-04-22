Москва, , 02:06 — REGNUM Разрывом дипломатических отношений может угрожать Чехии выдвигаемый ею ультиматум в адрес России, написал 21 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Другим вариантом ответа российский стороны, по мнению сенатора, может быть понижение уровня дипотношений.

«Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», — полагает он.

Так Пушков оценил заявление главы МИД Чехии Якуба Кулганеки, потребовавшего от РФ вернуть в Москву всех высланных чешских дипломатов. В случае, если это не произойдет, министр пригрозил сократить численность российского посольства в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля члены верхней палаты парламента Чехии призвали чешское правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией.

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