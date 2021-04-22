Аризона, , 00:17 — REGNUM Не получив от администрации президента США Джо Байдена адекватного ответа на иммиграционный кризис, губернатор штата Аризона Даг Дьюси направил на американо-мексиканскую границу национальную гвардию для обеспечения порядка. Об этом 22 апреля сообщает The Hill.

Также в шести округах Аризоны, граничащих в Мексикой, был объявлен режим ЧС.

«Федеральное правительство отказывается действовать, но Аризона нет. Чтобы справиться с кризисной ситуацией на границе, я ввожу режим чрезвычайной ситуации и направляю солдат Национальной гвардии Аризоны для защиты жителей нашего штата», — сообщил губернатор в своем Twitter.

Такое решение было принято в связи с резким ростом числа мигрантов, незаконно пересекающих границу. «Пограничный патруль США перегружен. Местная полиция и власти умоляют о помощи», — добавил Дюси.

Напомним, ранее издание рассказало, что большинство американских избирателей возлагает ответственность за нынешний кризис с мигрантами на администрацию президента Джо Байдена, нежели винит в нем его предшественника Дональда Трампа.