Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Американский и британский Разведывательные самолеты и стратегический беспилотник ВВС США и Британии несколько часов курсировали вблизи Крыма, сообщают 21 апреля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

По данным этих ресурсов, воздушные шпионы осуществляли полеты южнее Крыма, где до 24 апреля Россия ввела ограничение на полеты воздушных судов.

В операции были задействованы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W.

Кроме того, из района побережья Румынии за воздушной обстановкой возле Крыма наблюдал французский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления E-3C Sentry AWACS.

Уточняется, что позднее американский разведывательный беспилотник Global Hawk направился к побережью Краснодарского края РФ, а затем вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

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