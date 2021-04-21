Лос-Анджелес, США, , 23:13 — REGNUM В сеть выложили первые кадры нового фильма ужасов «Заклятие 3: По воле дьявола». Фотографии были опубликованы 21 апреля на портале IGN.

Премьера картины состоится 4 июня 2021 года в кинотеатрах и на сайте потокового сервиса HBO Max. В этом фильме франшизы «Заклятие» вновь появятся Вера Фармига и Патрик Уилсон в ролях исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов.

Напомним, предыдущий фильм серии — «Заклятие 2» вышел на экраны в июне 2016 года. Картина имела коммерческий успех, при бюджете $40 млн она собрала в США $102,4 млн, а в мире — $320,2 млн.

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