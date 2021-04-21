Москва, , 23:03 — REGNUM В среду, 21 апреля по инициативе Общероссийского народного фронта крупнейшая в России сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая медиахолдингу MAER, вывела на уличные экраны важнейшие заявления президента России во время его послания Федеральному собранию.

«Уже стало доброй традицией у Общероссийского Народного Фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию — транслировать ключевые тезисы послания Президента РФ на крупнейших медиаповерхностях нашей страны. Они протянули нам руку помощи, и совместными усилиями уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им Президент», — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Артем Бичаев.

Главные цитаты из речи главы государства россияне увидели в режиме новостной видеоленты на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно была подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД.

По словам генерального директора медиахолдинга MAER Константина Майора, трансляция главных цитат президента прошла штатно. Трансляция цитат будет продолжена в течение 21 и 22 апреля, за это время с новыми решениями президента ознакомится более 10 млн россиян: «Рекламные технологии, которыми обладает наш медиахолдинг, позволяют транслировать события онлайн и выводить изображение на медиафасады в ключевых городах России. Мы старались донести до граждан нашей большой страны программные заявления президента, которые напрямую отражаются на нашей жизни». В общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидят 75 млн раз.

Напомним, прошлогодний опыт трансляции послания президента показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие. В российских регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов, проводились опросы общественного мнения. Фотографии с цитатами президента на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях.