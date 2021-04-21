Тирана, , 23:58 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 21 апреля заявил, что идея о создании регионального Шенгена была высказана еще в начале века премьер-министром Албании Фатосом Нано в Берлине.

Как сообщает албанское новостное агентство Euronews Albania, Рама назвал продвигаемый Сербией проект по созданию Балканского мини-Шенгена возможностью для отмены границ между Косово и Албанией.

Политик заявил, что диалог между Косово и Сербией должен стать приоритетом для Приштины, потому что «без решимости завершить диалог будущее Косово туманно — не в отношении независимости, а в том, что касается возможностей для повышения социально-экономического уровня Косово».

На вопрос журналистов относительно недавно пришедшего к власти премьер-министра Косово Альбина Курти Рама заявил, что он не намерен высказываться о нем до того, как станут известны результаты очередных парламентских выборов в Албании, то есть до 26 апреля.

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