Рим, , 21:47 — REGNUM Страны «большой двадцатки» должны добиться взимания справедливых налогов с транснациональных корпораций, зарегистрированных в том или ином «налоговом раю», заявил в среду, 21 апреля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Он отметил, что соответствующая инициатива уже готовится совместно Италией и США, и вопрос может быть вынесен на обсуждение летом 2021 года.

Сейчас итальянские производители проигрывают конкуренцию некоторым транснациональным корпорациям именно из-за несправедливого налогового неравенства, добавил Ди Майо.