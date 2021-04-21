Вашингтон, , 22:19 — REGNUM В социальной сети Instagram ужесточились правила в отношении преследований в личных сообщениях. Об этом 21 апреля сообщает издание «Рамблер».

По данным СМИ, пользователи смогут блокировать не только навязчивых пользователей, но и их учётные записи. Также ближайшем обновлении в приложении появится специальный инструмент, позволяющий скрывать сообщения с оскорбительными словами, фразами и даже смайликами.

Отметим, что по мнению разработчиков, новые меры помогут пользователям комфортно общаться. А также проводить больше свободного времени в приложении.

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