Бергамо, Италия, , 21:08 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился своим мнением о создании Суперлиги.

«Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов. Мне не нравится Суперлига. Не знаю никого, кому бы этот проект понравился», — приводит слова украинского футболиста портал La Gazzetts dello Sport.

Напомним, что ранее о своем выходе из Суперлиги заявили «Манчестер Сити» и «Челси», позже к ним присоединились «Атлетико» и «Интер».