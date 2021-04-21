Мадрид, , 20:08 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, мадридский «Реал» на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Федерико Вальверде заразился коронавирусом.

18 апреля он контактировал с человеком, зараженным коронавирусом. Сегодня стал известен результат теста на COVID-19, который сдал игрок. Результат — положительный.

На ближайшее неделе «Реалу» предстоит сыграть три матча — против «Кадиса» и «Бетиса» в Ла Лиге и с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

В текущем сезоне на счету уругвайского полузащитника 4 (3+1) очка в 20 матчах чемпионата Испании.