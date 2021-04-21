Киев, , 20:10 — REGNUM Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк, ранее задержанный сотрудниками ФСБ, покинул Россию. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко 21 апреля в комментарии информационному агентству «Укринформ».

По его словам, скандальный украинский дипломат покинул Россию 21 апреля.

Напомним, Сосонюк был задержан 16 апреля. Его подозревают в сборе закрытых данных, в частности о гражданах Украины, получивших российское гражданство.

Читайте также: Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ украинского консула

Напомним, в ответ на требование убрать дипломата из России Украина направила в российское посольство ноту о высылке старшего дипломата посольства РФ в Киеве Евгения Черникова.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ получило ноту о высылке дипломата с Украины