Вашингтон, 21 апреля 2021, 19:48 — REGNUM Запуск космического корабля Crew Dragon-2 перенесен на сутки, сообщает 21 апреля пресс-служба NASA.
Такое решение принято из-за неблагоприятных погодных условий.
«Из-за непогоды запуск многоразового космического корабля Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами к Международной космической станции (МКС), запланированный на четверг, перенесен на сутки», — сообщает пресс-служба.
Старт перенесен на 23 апреля и должен быть осуществлен со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде.
Уточняется, что речь идет о погодных условиях, неблагоприятных для возможной аварийной посадки спускаемой капсулы и возращения многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.
На корабле Crew Dragon-2 к МКС должны отправиться астронавты США Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.
На сегодняшний день экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавтов США Марка Ванде Хай, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и японского астронавта Соити Ногути.
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