Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приготовилось к повторному использованию капсулы корабля Crew Dragon и первой ступени ракеты Falcon 9 для доставки астронавтов на МКС, сообщает Associated Press.

Полёт запланирован на 23 апреля и пройдет из Космического центра Кеннеди во Флориде. Корабль SpaceX доставит на орбитальную станцию американских астронавтов Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

В интервью изданию Макартур отметила, что для нее полет особенно приятен, потому что в прошлом году на ее месте в кабине сидел ее муж, Боб Бехнкен. Тогда капсула совершила свой первый полет на МКС.

Как сообщалоИА REGNUM, SpaceX занимается разработкой многоразовой ракеты Starship, предназначенной для длительных межпланетных полетов, главной целью которых является помочь человечеству вернуться на Луну и совершить полёты на Марс и далее. Маск заявил, что компания планирует совершить беспилотный полет на Марс уже в 2024 году, а в 2026 отправить ракету с экипажем. К 2050 году компания надеется создать 1000 ракет.